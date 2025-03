Ankick: Im Mühlviertel rollt endlich wieder der Ball

MÜHLVIERTEL. Nach der langen Winterpause geht es für die Mühlviertler OÖ-Ligisten endlich wieder los. Während Bad Leonfelden und die Union Perg ohne große Sorgen in die Frühjahrssaison gehen können, brauchen die SPG Pregarten, Rohrbach-Berg und St. Martin einen guten Start, um sich schnell von den Abstiegsplätzen zu entfernen. "Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt", sagt Pregartens Trainer Robert Lenz. Seine Mannschaft steigt morgen mit einem Heimspiel gegen die starken Ostermiethinger in die Rückrunde ein. "Ostermiething ist eine Top-Mannschaft mit viel Qualität und Erfahrung, dennoch möchten wir im ersten Match daheim unbedingt punkten", sagt Lenz.

Gleich zum Auftakt wartet morgen auf Aufsteiger Rohrbach-Berg in St. Valentin ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Rohrbach-Bergs Trainer Christian Eisschiel: "Das erste Spiel ist auch immer eine Standortbestimmung, es wird auf jeden Fall ein enges Spiel, wir wollen aber unbedingt was mitnehmen aus St. Valentin." Gleichzeitig versucht St. Martin mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde zu starten. Nach nur elf Punkten im Herbst ist die Mannschaft von Trainer Andreas Luksch in akuter Abstiegsgefahr. "Unser Ziel ist es, die Liga zu halten", sagt Luksch. Jetzt geht es für die St. Martiner nach Mondsee. Luksch: "Wir wollen so auftreten wie beim 2:2-Remis im Hinspiel."

Die schwierigste Aufgabe zum Anfang hat die Union Perg: Die Prandstätter-Elf muss morgen zum Titelfavoriten und Herbstmeister Dietach anreisen. "Dietach wird auch den Titel holen", sagt Prandstätter. Er will mit seiner Mannschaft ein solides Frühjahr spielen und die 40-Punkte-Marke knacken. Ein weiteres Ziel wäre, das beste Mühlviertler Team zu sein. "Bad Leonfelden ist sehr gut, aber vielleicht können wir mithalten", hofft Prandstätter. Bad Leonfelden liegt sechs Punkte vor den Pergern und geht mit der besten Ausgangslage in die Rückrunde. Bad Leonfeldens Kicker treffen morgen zu Hause auf Micheldorf. Im Herbst gewannen die Kurstädter das Duell mit 2:1. (fr)

