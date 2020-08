Angetrunkener Motorradfahrer stieß mit Auto zusammen

Ein 33-jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr gegen 15.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Schöffauer Gemeindestraße von Hötzeneck kommend Richtung St. Peter am Wimberg. Zeitgleich lenkte ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach seinen Pkw in der entgegengesetzten Richtung. In einer langgezogenen Rechtskurve kam es zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden.

Durch den Unfall verletzten sich beide Lenker und wurden in das Krankenhaus Rohrbach gebracht. Der beim Motorradlenker durchgeführte Alkotest verlief positiv.