Angestellter verfolgte Ladendieb - Festnahme

Kurz vor neun Uhr wurde die Polizei zu einem Geschäft in Kefermarkt gerufen. Am Bahnhof in Kefermarkt verlor der Angestellte den Dieb aus den Augen.

Die Beamten fanden den Verdächtigen, einen 39-jährigen Polen, in einem Gebüsch. Ein Zaun hatte ihm den Fluchtweg versperrt. Der Mann wurde festgenommen. In seinem Rucksack fanden die Polizisten die zuvor gestohlenen Spirituosen.

Bei der Vernehmung auf der Polizeiinspektion Freistadt gestand der Pole weitere Ladendiebstähle, er wird angezeigt.

