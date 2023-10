Angespannter Arbeitsmarkt beginnt sich in Rohrbach zu normalisieren

Doris Steiner sieht eine Entspannung des Arbeitsmarktes in Rohrbach.

"Auch wenn die Zahlen der arbeitslosen Personen ganz leicht steigen und die Betriebe mit der Meldung von offenen Stellen an das AMS derzeit vorsichtiger sind, ist immer noch nicht das ,alte Normal‘ von vor 2020 erreicht", sagt Doris Steiner, Leiterin des AMS Rohrbach, mit Blick auf die aktuellen Arbeitslosenzahlen. In diesem "alten Normal" gab es traditionsgemäß viel mehr arbeitslose Personen als offene Stellen.

"Aus Arbeitsmarktsicht würde ich eher sagen, die angespannte Situation der extrem vielen offenen Stellen und weniger arbeitsuchenden Personen normalisiert sich wieder", sagt Steiner. Am AMS Rohrbach seien auch keine überbordenden Freistellungen von Mitarbeitern in einzelnen Betrieben wahrzunehmen, die über eine normale Fluktuation hinausgehen würden.

Auch das Thema der Kurzarbeit, welche seit 1. Oktober neu geregelt ist, beschäftigt das Team im AMS. "Der Zugang und die Rahmenbedingungen der neuen, staatlich geförderten Kurzarbeit sind nicht vergleichbar mit der Covid-19-Kurzarbeit ab 2020", erklärt die Leiterin der Servicestelle. Sie wird nun nur noch in absoluten Ausnahmefällen, wie etwa Naturkatastrophen, gewährt. "Dazu kann ich bestätigen, dass sich im Bezirk Rohrbach derzeit kein Betrieb in staatlich geförderter Kurzarbeit befindet."

Arbeitslosenquote 1,8 Prozent

Die geschätzte Arbeitslosenquote per Ende September liegt im Bezirk Rohrbach bei 1,8 Prozent. Sie ist damit um 0,2 Prozentpunkte höher als im Vorjahres-September. Die Arbeitslosenquote in ganz Oberösterreich beträgt im September 2023 3,9 Prozent (im Vorjahr 3,5 Prozent).

462 Personen arbeitslos

In absoluten Zahlen sind momentan in Rohrbach 462 Personen arbeitslos, davon 236 Frauen und 226 Männer. Das sind um 30 Frauen und um 26 Männer mehr als im Vorjahres-September. Derzeit besuchen zudem 225 Personen eine vom Arbeitsmarktservice finanzierte Aus- oder Weiterbildung, um ihre Kompetenzen zu erweitern und damit ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen. Das sind um 37 Personen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Im September 2023 haben sich 204 Personen arbeitslos gemeldet, 310 Personen haben eine neue Stelle angenommen oder haben aus anderen Gründen die Arbeitslosigkeit beendet.

