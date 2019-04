Angehende Ärzte lernen von Rohrbacher Experten

ROHRBACH-BERG. Die Summer School am LKH Rohrbach gibt Studierenden Einblick in den Ärzteberuf.

Erfahrene Ärztinnen und Ärzte weisen die Studierenden ein. Bild: (gespag)

Die Ausbildung des Berufsnachwuchses ist den Ärzten am Landeskrankenhaus Rohrbach ein großes Anliegen. Deshalb gibt es auch heuer wieder ein Intensivtraining für angehende Mediziner. In der Summer School von 18. bis 20. September können Medizinstudenten im zweiten Studienabschnitt aus erster Hand Praxiserfahrung bei den Ärzten des gespag-Spitals sammeln und ihre Fertigkeiten aus dem Studium vertiefen.

Praktische Übungen stehen dabei im Mittelpunkt: In Kleingruppen üben die Teilnehmer etwa Gipsen, Nähen oder das Reanimieren. Außerdem können die Studierenden auf modernsten Simulatoren arbeiten. Dass das Angebot gut angenommen wird, zeigt die Begeisterung, mit der die jungen Mediziner bei den bisherigen Summer Schools am Werk waren. "Es macht Freude, bei einem so engagierten Ärztenachwuchs an der Ausbildung teilzunehmen", sagt Primar Peter Stumpner, Ärztlicher Direktor und Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am LKH Rohrbach. Informationen zur Anmeldung gibt es auf der Homepage www.gespag.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema