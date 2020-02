Andreas Vitasek macht im AktivPark Station

Viel lieber verpackt er seine Kommentare und Seitenhiebe in launige Alltagsbeobachtungen, etwa in der U-Bahn oder im Flugzeug. Mit frisch geschliffener, feiner Klinge, seziert Vitasek mit Wort und Stimme, Mimik und Gestik genüsslich das, was man so gerne als österreichische Seele bezeichnet. Das gilt selbstverständlich auch für sein mittlerweile 13. Kabarettprogramm "Austrophobia", mit dem er morgen, Donnerstag, im "AktivPark4222" in St. Georgen gastiert. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten sind unter anderem bei Ö-Ticket erhältlich.

