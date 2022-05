Andrang auf die Sozialmärkte hat sich verdoppelt

Sprunghaft gestiegen ist in den vergangenen Wochen die Zahl jener Kunden, die in den heimischen Sozialmärkten günstig zu Gütern des täglichen Bedarfs kommen möchten. Die Marktleiterinnen der Rotkreuz-Märkte in Perg und Hagenberg sowie des Sozialmarkts Arcade in Freistadt berichten einhellig von einer etwa doppelt so hohen Kundenfrequenz wie noch vor dem Jahreswechsel. "Am Donnerstag hatten wir anstatt der gewohnten 50 Kunden etwa 100. Das ist jetzt bei jedem unserer Öffnungstage so", sagt Doris Truffner vom Sozialmarkt Arcade Freistadt. Einerseits habe man mit den Geflüchteten aus der Ukraine eine neue Käuferschicht, andererseits schlage aber auch die Teuerung in den heimischen Supermärkten mittlerweile voll durch: "Viele Kunden, die in den vergangenen Monaten nicht mehr so oft zu uns gekommen sind, kaufen nun wieder regelmäßig ein, weil ihr verfügbares Einkommen nicht mehr mit den gestiegenen Preisen schritthalten kann", weiß Inge Himmelbauer vom Rotkreuz-Markt in Hagenberg, der am Freitag sein zehnjähriges Bestandsjubiläum feierte. "Neulich sind schon eine halbe Stunde vor dem Aufsperren die Menschen im strömenden Regen vor der Tür gestanden und haben gewartet", schildert Himmelbauers Marktleitungs-Kollegin Brigitte Wolf.

Jubiläum im Rotkreuz-Markt: Inge Himmelbauer, Gabi Troller, Brigitte Wolf Bild: lebe

Wie sehr das Angebot der Sozialmärkte benötigt wird, zeigt ein Blick auf die aktiven Berechtigungskarten, die jene Menschen erhalten, die unter einer festgelegten Einkommensgrenze (Einpersonenhaushalt: 1200 Euro; Zweipersonenhaushalt: 1700 Euro) liegen. Diese sind beispielsweise für die Rotkreuz-Märkte in Hagenberg und Unterweißenbach von 180 auf 250 Karten gestiegen. Die Folge dieses Kundenzuwachses: Die Lager der Märkte mit vergünstigten Waren neigen sich zusehends. Sachspenden – vor allem von Haltbarmilch, Öl und Mehl, aber auch Windeln – sind deshalb so notwendig wie schon lange nicht.

Unterstützung erfolgt unter anderem durch den Kiwanis-Club Mühlviertel. Bild: Kiwanis

Um diesen Nachschub zu sichern, sind die Sozialmärkte auch auf externe Mithilfe angewiesen. Beim Rotkreuz-Markt in Perg kommt diese Hilfe beispielsweise vom Kiwanis-Club Mühlviertel. "Wir sehen, dass vor allem Familien mit Kindern stark unter den derzeitigen Situation leiden. Deshalb werden wir dem Rotkreuz-Markt bei den bevorstehenden Sammelaktionen personell unter die Arme greifen", sagt der Präsident des Clubs, Karl Fröschl. Das gilt auch für den Erlös von Clubveranstaltungen wie dem Charity-Entenrennen am 18. Juni in Schwertberg.