Andrang auf Bau- und Gartenmärkte verlief im Mühlviertel sehr diszipliniert

Mit großer Demut scheinen die Mühlviertler die Möglichkeit anzunehmen, in den Geschäften wieder einkaufen zu können. Zwar nutzten die Konsumenten diese Möglichkeit gestern vor allem in den Bau- und Gartenmärkten ausgiebigst, die Sicherheitsauflagen wurden dabei aber tadellos eingehalten.

Beim Lokalaugenschein im Lagerhaus Rohrbach-Berg warteten die Kunden diszipliniert auf eines der 70 Einkaufswagerl, die frisch desinfiziert ausgegeben wurden. Mehr Kunden durften nämlich nicht in das Geschäft hinein. Dies wurde durch das Abzählen der Wagerl gewährleistet. Gekauft wurde zumeist Material für kleinere Renovierungsarbeiten, aber auch Erde und Pflanzen für den heimischen Garten.

Das gleiche Bild bot sich auf dem voll besetzten Parkplatz des Hagebau-Markts Altzinger in Perg: Acht von zehn Kunden verließen das Geschäft mit Waren aus der Gartenabteilung: Setzlingen, Blumen, Rindenmulch und Pflanzerde. Auch hier händigten Mitarbeiter die Einkaufswagen an die Kunden aus. Desinfektionsmittel standen beim Eingang bereit. Wer nichts für den Garten benötigte, deckte sich mit Kleinmaterial für den Heimwerker ein: Kabel, Malerzubehör oder Schrauben.

Diesen Einkaufstrend bestätigten gestern auch die Betreiber jener Märkte, die an einige der großen Mühlviertler Baufirmen angeschlossen sind: "Die Leute nutzen die Zeit, um kleinere Arbeiten im Haus durchzuführen und den Garten in Schuss zu bringen. Die Maßnahmen funktionieren recht gut und werden auch eingehalten."

Im stationären Einzelhandel blieb der große Ansturm gestern noch weitestgehend aus. Einige Geschäfte in Perg hatten beispielsweise nur am Vormittag geöffnet. Dennoch vermittelten Kleiderständer und Wühlkörbe mit Sonderangeboten erstmals nach vier Wochen wieder einen Hauch von Einkaufsalltag im Stadtzentrum.

Auch in der Rohrbacher Innenstadt kehrt wieder Leben ein: Aufsteller vor den Geschäften verrieten, dass wieder geöffnet ist. In die Geschäfte aller Branchen wagten sich die Kunden mehr oder weniger zögerlich. Viele lösten Gutscheinmünzen ein, die sie in der Vorwoche erstanden hatten. Die Aktion war ein großer Erfolg: Für 100 Euro bekam man 120 Euro in Rohrbach-Münzen. Diese waren binnen weniger Tage ausverkauft. (fell, lebe)

