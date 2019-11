Andi Knoll packte im Mühlviertel an

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Seine Radiosendung „Knoll packt an“ führte Ö3-Moderator Andi Knoll am Freitag in die Bergkräutergenossenschaft nach Hirschbach. Dort nahm der Tiroler zunächst eine Lieferung mit Hibiskus und Orangenblüten entgegen und schaute beim Mischen verschiedenster Teesorten über die Schulter der Mitarbeiterinnen. Danach wurde unter anderem Schweinsbratengewürz abgemischt und am Ende mussten noch weihnachtliche Geschenkschachteln befüllt werden. Verkaufsleiter Stefan Binder lobte seinen prominenten Praktikanten: „Es war mir eine Freude den Andi im Betrieb zu haben. Er ist ein ganz geschickter Bursche und könnte ohne weiteres bei uns anfangen.“