An die Töpfe, fertig, los!

Volksschulkinder und HLW-Schülerinnen Schulter an Schulter in der Küche. Das ermöglichte eine Gruppe Kurz von elf Schülerinnen der 4 BHL der HLW Perg, die einen Kinderkochkurs für die Volksschule Perg organisierte. Voller Vorfreude trudelten die Kinder in der Schulküche ein. Kochschürzen umbinden, Hände waschen – und schon hieß es: „Ran an die Töpfe!“. Gut gelaunt erzählten die jungen Hobbyköche von ihren bisherigen Kocherfahrungen. Gekocht wurde eine Frittatensuppe, eine Lasagne und als Nachspeise zauberten die Kinder Osterhasen aus Germteig.

Während der Wartezeiten bemalten die jungen Gäste ihre von der HLW zur Verfügung gestellten Rezeptheftchen. Die Überraschung folgte nach dem gemeinsamen Schmaus: Denn mit derselben Begeisterung wie beim Kochen gingen die Kinder danach auch beim Abwasch ans Werk. Satt und zufrieden wurden die Gastköche schlussendlich wieder in die Obhut ihrer Eltern übergeben. „Wir würden uns freuen, wenn die Kinder die Gerichte zuhause mit ihren Mamis und Papis ausprobieren und nachkochen“, so die HLW-Lehrer Augustine Hader und Reinhard Engler, die das Kochprojekt im Gegenstand „Gesundheit und Sozialmanagement“ begleitet haben.