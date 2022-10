An der HTL Perg warben 40 IT-Firmen um Fachkräfte

„TiktokerIn gesucht“, „Magst Du auch Cookies?“ oder „Quatsch mal mit uns.“ Betont Jugendlich gaben sich jene IT-Unternehmen, die am Dienstag bei einem Kennenlern-Tag an der HTL für Informationstechnik in Perg um künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warben. Doch nicht nur um Jobs ging es auf den 40 Ständen in der Schul-Aula sowie im Turnsaal. Auch Themen für Projekt- und Diplomarbeiten wurden besprochen oder die Möglichkeit, einmal bei einem Praktikum Praxisluft in der IT-Branche zu schnuppern.

Bei der Eröffnung mit dabei war auch Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Er zeigte sich beeindruckt von der Vielzahl an Firmen, die für diesen Informationstag den Weg nach Perg angetreten hatten: „Das ist der beste Beweis für den guten Ruf, den diese Bildungseinrichtung in der Wirtschaft hat.“

Bildungsdirektor Alfred Klampfer, Direktor Christian Reisinger und Lukas Huber vom HTL-Absolventenverband am Stand des Logistik-Spezialisten TGW. Bild: lebe HTL Firmen-Infotag Perg Bildungsdirektor Alfred Klampfer, Direktor Christian Reisinger und Lukas Huber vom HTL-Absolventenverband am Stand des Logistik-Spezialisten TGW. Bild: lebe

Die meisten ausstellenden Betriebe sind sozusagen Stammgäste an der HTL Perg. „Wir pflegen schon seit Jahren einen engen Kontakt zur HTL Perg, sind auch immer wieder als Partner bei Schulprojekten mit an Bord. Deshalb ist es uns auch wichtig, heute Präsenz zu zeigen“, sagte Anita Kugler von der Hagenberger Webagentur „siwa“. Neben Softwarehäusern suchten aber auch Industriebetriebe wie Engel, Steinbach oder Habau den Kontakt zu den Jugendlichen.