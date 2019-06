Ambulatorium Waldhausen meisterte die letzte Hürde für Genehmigung

Von Erfolg gekrönt ist nun das Bemühen von Elternverein und Verantwortlichen des Therapiezentrums Waldhausen, ein Ambulatorium für Kinder mit besonderen Bedürfnissen betreiben zu können.

Das Land Oberösterreich erteilte nun die Betriebsbewilligung für ein selbständiges Ambulatorium für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Beeinträchtigung. Diese Bewilligung bedeutet auch, dass eine Mitfinanzierung durch die Sozialversicherungsträger gewährleistet ist.

„Eine bedarfsgerechte, wohnortnahe Versorgung ist mir als Gesundheitsreferentin ein Anliegen. Dieses noch umfassendere Angebot in Waldhausen wird wesentlich zur Lebensqualität der betroffenen Kinder und ihrer Familien beitragen“, sagt Oberösterreichs Gesundheitslandesrätin, LH-Stellvertreterin Christine Haberlander.

Der Betrieb als Förderzentrum erlaubte bisher nur Gruppentherapien. Nun kann der Betreiber den Betroffenen Einzeltherapien – beispielsweise Logotherapie oder Ergotherapie – anbieten. Dadurch müssen Familien mit beeinträchtigten Kindern nicht mehr weite Fahrten nach Linz oder Amstetten zu den Einzeltherapien auf sich nehmen. „Wir haben in der Region oft Wartezeiten bis zu zwei Jahre, wenn etwa ein Kind logopädische Unterstützung benötigt“, sagt Maria Klammer, Obfrau des Elternvereins des Therapiezentrums.

Erfolg für Bürgerplattform

„Ich bin froh, dass für die Kinder, die die bestmögliche Unterstützung bekommen sollen, diese nun sichergestellt wird. Das muss vorrangig das Wichtigste sein. Auch den Eltern wird die Genehmigung für ein Ambulatorium einiges erleichtern“, ergänzt die SP-Nationalratsabgeordnete aus dem Bezirk Perg, Sabine Schatz. Sie weist darauf hin, dass sich ihre Partei gemeinsam mit Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer seit Langem für das Ambulatorium eingesetzt habe.

„Die Mühlen begannen erst so richtig zu mahlen, als wir die überparteiliche Bürgerplattform ‚Wir für ein Ambulatorium Waldhausen‘ gegründet haben. Mit knapp 2900 gesammelten Unterstützungen bedanken wir uns bei den vielen freiwilligen UnterschriftensammlerInnen und bei den Menschen, die uns bei unserem wichtigen und notwendigen Vorhaben, mit ihrer Unterschrift unterstützt haben“, so auch die Gründer der Initiative Roman Wurzer und Harald Spiegl.

Erleichtert über die Betriebsbewilligung zeigt sich auch Landtagspräsident Viktor Sigl: „Als Vertreter der Region liegt mir dieser ‚soziale Nahversorger‘ besonders am Herzen. Deshalb freut es mich, dass dieser langwierige Prozess, in dem viele Stellungnahmen und Gutachten notwendig waren, erfolgreich abgeschlossen wurde.“ Nicht nur für die Region sei das Ambulatorium eine Bereicherung, so Sigl. Auch für die Familien, Kinder und Jugendlichen, die diese Einrichtung benötigen, wird damit der Alltag um ein Stück einfacher zu bewältigen.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at