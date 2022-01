AMA-Gütesiegel für Aviva

Als eines der ersten Hotels im Mühlviertel erhielt das Hotel Aviva in St. Stefan-Afiesl das AMA-Gütesiegel. Das Hotel informiert seine Gäste über regionale Spezialitäten und die Herkunft der landwirtschaftlichen Rohstoffe. Die enge Kooperation mit örtlichen Landwirten, Lebensmittelmanufakturen und Händlern erhöht nicht nur die Wertschöpfung in der Region, sie schont auch die Umwelt durch kürzere Transportwege und setzt ein starkes Zeichen gegen den globalisierten Einheitsgeschmack auf dem Teller. Die Lieferanten werden sorgfältig ausgewählt. Vorzugsweise werden die Lebensmittel bei regionalen Partnern mit weniger als 50 Kilometer Anreise bezogen. Wie die Produkte zu köstlichen Gerichten verarbeitet werden, ist im ersten Aviva-Single-Kochbuch nachzulesen. Die Mengenangaben in den Rezepten sind dabei auf eine Person abgestimmt.