Am Tag der US-Wahl wird auch in Katsdorf gewählt

Exakt 23 Jahre nach seinem Amtsantritt am 5. Oktober 1997 gab Ernst Lehner (VP) am Montag seinen Rückzug vom Bürgermeisteramt in Katsdorf bekannt. „Der richtige Zeitpunkt ist gekommen“, sagte Lehner zu seinem Entschluss. Die Sanierung der Gemeindefinanzen, die Errichtung zahlreicher Gehsteige, gute Kinderbetreuung und eine hohe Lebensqualität für die Bewohner nannte Lehner als Aktivposten seiner Arbeitsbilanz in der 3200-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Perg: „Vor allem denke ich aber an die vielen Begegnungen mit den Menschen zurück. Das ist das Wichtigste für einen Bürgermeister.“ Ein Wachstum mit Augenmaß und Rücksicht auf die Wohn- und Lebensqualität im Ort sei immer der Maßstab in der Gemeindeentwicklung gewesen, betont Lehner. Daher sei man bei manchen Wohnbauprojekten bewusst auch auf der Bremse gestanden.

Dass ihm der Bau von zehn Kilometer Gehwegen im Gemeindegebiet den Spitznamen „Gehsteigbürgermeister“ eingebracht hat, sieht Lehner durchaus mit Humor: „Es ist ein erfreulicher Anblick für mich, wenn Kinderwägen, Jogger und ältere Menschen sicher unterwegs sind.“ Den Neugeborenen unter den Katsdorfer Bürgern galt gleich nach ihrer Geburt einen Willkommensbesuch des Bürgermeisters. Darüber wurde auch genau Buch geführt: 665 Babys hat Lehner in seiner Amtszeit in Katsdorf begrüßt: „Die Ältesten davon sind inzwischen schon 23 Jahre alt.“

Mit gezielten Förderungen sei es auch gelungen, ein gutes Angebot für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu schaffen: „An Werktagen fährt jede Stunde ein Bus zwischen dem Bahnhof Lungitz und Gallneukirchen auf der Hauptroute durch unsere Ortschaften. Summiert man alle Bauprojekte der vergangenen 23 Jahre, wurden in Katsdorf seit 1997 stolze 30 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert. Zuletzt lief unter anderem ein Schwerpunkt für Breitband-Internet: 70 Prozent der Haushalte sind mittlerweile an ein Glasfasernetz angebunden.

Als Nachfolger ist der jetzige Vizebürgermeister Wolfgang Greil vorgesehen. Der 52-Jährige, der hauptberuflich als Direktor den Wirtschaftsbund Oberösterreich leitet, soll am 3. November – dem Tag der US-Präsidentenwahl – im Gemeinderat zum neuen Bürgermeister gewählt werden. Angesichts der Mandatsverteilung in diesem Gremium (ÖVP 15, SPÖ 6, Grüne 4) kann diese Wahl als gesichert angesehen werden.