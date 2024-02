"Am Klinikum leben wir Medizin mit Herz und Hirn"

Kostja Steiner übernimmt mit 1. März die Funktion des ärztlichen Direktors am Klinikum Rohrbach. Er folgt auf Wolfgang Tenschert, der nach 35 Jahren am Klinikum Rohrbach in den Ruhestand wechselt. Was beide eint, ist die Liebe zum Regionalspital – eine Liebe auf den ersten Blick sei es gewesen: "Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, als ich vor 35 Jahren zum ersten Mal das Haus betreten habe", sagt Tenschert.