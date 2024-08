Am Hauptplatz dreht sich alles um die Braukunst

Am Freistädter Hauptplatz steigt am Freitag das große Mühlviertler Bierfest. Die Stadtgemeinde lädt gemeinsam mit zahlreichen regionalen Privatbrauereien ab 16 Uhr zum Hopfenfest. Zu verkosten gibt es mehr als 50 Bier-Spezialitäten. Der offizielle Bieranstich findet um 16 Uhr statt.

Glühendes Eisen, eiskaltes Bier

Eine Geschmacksexplosion am Gaumen verspricht die alte Tradition des Bierstachelns, die in der Altstadt wiederbelebt wird. Der aus dem Mittelalter überlieferte Brauch hat seinen Ursprung im Schmiedehandwerk. Dabei wird ein glühender Eisenstab kurz in ein Glas Bier getaucht. Der Restzucker im Bier karamellisiert, und die Kohlensäure entweicht zum Teil. Das Bier erhält einen hopfig-karamelligen Geschmack, eine feinporige Schaumkrone und ist besonders süffig im Abgang. Neben der Braucommune in Freistadt bieten auch die Stiftsbrauerei Schlägl, das Brauhaus Hofstetten, die Neufeldner Biobrauerei, die Schlossbrauerei Weinberg sowie die Brauerei Peterseil, Foxi’s Schlosstaverne und Schetti’s Bier ihre Produkte an. Schon ab 11.45 Uhr wird wie jeden Freitag in der Stadtmitte gekocht. Das Team von Fretsch Partyservice bereitet knusprige Schnitzel und Schnitzelsemmerl zu.

Ab 16 Uhr gesellen sich allerlei kulinarische Angebote dazu: Burger und Wraps vom Lamm bei Hauptis Streetfood, Bratwürstel und Bierbrezn von der Stadtkapelle, Spezialitäten aus dem Smoker vom Foxi sowie Ciabatta von Ahoi Street Food. Beim Stand der Freiwilligen Feuerwehr Freistadt gibt es Müllerwürste, die Pfadfinder machen Kartoffelspiralen. Kaiserschmarrn und Baumkuchen runden das kulinarische Angebot ab.

Kostenlose Stadtführungen

Wer zwischen den Genussmomenten mehr über die Geschichte Freistadts erfahren will, findet sich um 19 Uhr im Schlosshof unter den großen Kastanienbäumen ein. Dort wartet ein Stadtführer, der Interessierte auf eine Reise durch die spannende Geschichte der Stadt mitnimmt. Der geführte Rundgang dauert etwa eine Stunde und ist kostenlos.

