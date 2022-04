Imposante Schmiedeskulpturen zieren in den kommenden Monaten das Gelände rund um das "DonauStandl" in Au an der Donau. Von der Nachbildung eines Schmieds bei der Arbeit über phantastische Tierwesen bis zur modernen Interpretation von Romeo und Julia spannt sich der Bogen der 15 Stationen, wobei die imposanteste Skulptur – ein überdimensionaler Rabe auf einer Nussschale – schon von der vorbeiführenden Landesstraße aus nicht zu übersehen ist.