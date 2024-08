Am Bankschalter werden jetzt Lebensmittel gehandelt

Seit Juli ist die Raiffeisenbank Perg in ihrer Bankstelle Arbing nicht mehr mit einem Schalter vertreten. Den frei gewordenen Platz nimmt seit vergangenen Freitag Tanja Stingeder mit dem Regionalmarkt "Pabneukistl" ein. Mehr als 1000 Produkte von heimischen Erzeugern können hier direkt aus dem lagernden Sortiment gekauft oder nach Vorbestellung abgeholt werden.

Für Tanja Stingeder ist Arbing neben dem Stammsitz in Pabneukirchen/Riedersdorf der zweite Standort. Vor drei Jahren hat sie das Pabneukistl gegründet, in dem sie regionale Produkte, vom Fisch über Obstsäfte bis zu kleinen Snacks und Geschenkkörben, anbietet. Die Abholung in Arbing funktioniert an sieben Tagen in der Woche. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 6.45 bis 19.15 Uhr, am Samstag von 8 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 8 bis 12 Uhr. Bezahlt wird bei einer SB-Station mit Bankomatkarte oder Bargeld. Immer am Freitag ist Stingeder auch persönlich im Laden anzutreffen.

Ganz aus Arbing verschwunden ist die Raiffeisenbank trotz des aufgelösten Schalters nicht. Zum einen, weil Josef Schwandl nach wie vor nach Terminvereinbarung für Beratungsgespräche vor Ort ist, zum anderen, weil im Foyer ein Bankomat mit Einzahl- und Überweisungsfunktion steht.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner