"Altstadt-Roas"-Einnahmen gehen an Schulstarthilfe

Vier Serviceclubs, zahlreiche stimmungsvolle Freistädter Keller und ein Fest für alles Sinne: So präsentierte sich die erste Freistädter Altstadt-Roas, die im Mai über die Bühne ging. Dabei gab es neben Weinverkostungen in ausgewählten und sehenswerten Freistädter Gewölben und Bauwerken zum Abschluss ein gemeinsames Festessen im Salzhof. Als Veranstalter hatten sich die Rotary Clubs Freistadt und Aisttal-Hagenberg sowie die Lions Clubs Freistadt und Pregarten zusammengefunden.

Und das mit großem Erfolg: Der Reinerlös betrug rund 10.000 Euro und kommt hilfsbedürftigen Kindern in Volks- und Mittelschulen des Bezirks Freistadt zugute. Diese beziehungsweise deren Eltern erhalten in den Sozialservicestellen Freistadt und Pregarten eine Schulstarthilfe in Form von Gutscheinen, die bei Bücher Papier Wolfsgruber in Freistadt sowie in der Bücherstube Fessl in Pregarten einlösbar sind. Informationen über die exakte Abwicklung gibt es im Sozial-Service Freistadt (07942 / 777 78) und im Sozial-Service Pregarten (07236 / 313 41).

Altstadt-Roas alle zwei Jahre

"Unsere Altstadt-Roas war dank der vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein voller Erfolg", sagt Michael Haderer vom Rotary Club Freistadt. Deshalb hat man sich bei den hiesigen Service-Clubs darauf verständigt, diese Veranstaltung künftig alle zwei Jahre durchzuführen. Mit der Schulstarthilfe findet die diesjährige Auflage der Roas einen höchst erfolgreichen Abschluss.

