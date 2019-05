Altmann über das gelobte Land im Mühlviertel

Der 1958 in Hagenberg im Mühlkreis geborene Franz Friedrich Altmann sieht im heimatlichen Mühlviertel nicht weniger als das gelobte Land schlechthin, liebt es, hier zu leben, in sanft-lieblicher wie abweisend-karger Landschaft, einem ganz eigenen Menschenschlag zugehörig, geprägt von einer Kultur zwischen bigotter Untertänigkeit, feindseliger Gastfreundschaft, kosmopolitischer Engstirnigkeit und orgiastischer Anarchie. Und bekanntlich neckt sich ja, was sich liebt, wobei "Necken" der Intensität Altmann’scher Liebesbekundungen seiner Heimat und ihren Bewohnern gegenüber nicht wirklich gerecht wird. Er schlägt aus, mit Wucht, in Tiefen, wo es bekanntlich besonders weh tut. Eintrittspreis zwölf Euro (ermäßigt sechs Euro). Reservierungen unter: theater@brgrohrbach.at

