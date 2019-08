Altes und Neues in der Gwölb-Galerie

Die Ausstellung ist jeweils am Freitag von 16 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die in Steyr geborene Künstlerin Waltraud Goffitzer-Thalhammer ist Absolventin der Graphikklasse der damaligen Kunstschule der Stadt Linz und arbeitete längere Zeit in Wien und Dänemark. Im September wird sie ihre neuesten Arbeiten, aber auch einige ältere in der Haslacher Galerie im Gwölb zeigen.

Zum Titel der Ausstellung "Wanderungen" schreibt die Künstlerin: "Der Mensch ist ein ewig Suchender, der einen Zipfel des Vorhangs der Weltbühne lüften möchte, um dahinter möglicherweise Schatten anderer Dimensionen zu erhaschen."