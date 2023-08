Altes Kulturgut wird zum Leben erweckt

Eine der interessantesten historischen Vorführungen, die das Mühlviertel jedes Jahr im Sommer zu bieten hat, wird heute in der Ortschaft Oberhaag in der Böhmerwaldgemeinde Aigen-Schlägl abgehalten: die Schauschwemme an der Schrollenbachschleuse. Ganz in der Nähe der Grenze zu Tschechien zeigen Darsteller in zeitgenössischen Gewändern und mit originalgetreuem Werkzeug, wie in früheren Jahrhunderten eigens dafür angelegte Wasserwege genutzt wurden, um das aus dem Böhmerwald geschlagene Holz in Richtung Donau zu bringen.

Die Besucher erfahren beim Schauschwemmen unter anderem, wie es einem klugen Kopf im 18. Jahrhundert gelungen ist, Wasser über die Hügel des Böhmerwaldes zu leiten. Ursprünglich wurde der Kanal genutzt, um Holzscheite aus dem Böhmerwald nach Wien zu schwemmen. Damit wurde die Bevölkerung der rasant wachsenden Reichshauptstadt mit dringend notwendigem Heizmaterial versorgt. Aber auch Gewerbe und Handwerk waren auf das Brennmaterial aus dem Mühlviertel angewiesen. Heutzutage wird das Schwemmen der Holzscheite weiterhin durchgeführt, damit dieses wertvolle kulturelle Erbe der Region für künftige Generationen lebendig gehalten wird.

Das Programm für den heutigen Tag umfasst eine begleitete Wanderung mit Schwemmer Gerhard Stockinger, die um 14 Uhr beim Parkplatz in Oberhaag beginnt und zahlreiche interessante Details rund um die Tradition des Holzschwemmens bereithält.

Ab 14:45 Uhr wird die Veranstaltung musikalisch eröffnet, und um 15 Uhr beginnt die beeindruckende Scheiterschwemme bei der Schrollenbachschleuse.

In der Böhmerwaldregion hat es sich der Verein "Schwarzenbergischer Schwemmkanal – Erhaltung des Kulturerbes" zur Aufgabe gemacht, die reichhaltige Tradition des Holzschwemmens zu bewahren und regelmäßig bei Schauschwemm-Veranstaltungen interessiertem Publikum nahezubringen. Wer Interesse hat, sich aktiv in den Verein einzubringen, kann sich entweder beim heutigen Schauschwemmen melden oder unter der Telefonnummer 05 / 7890 100 nähere Details erfragen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper