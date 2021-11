Altes Gemeindehaus von Grund auf neu aufgebaut

Abgerissen und von Grund auf neu aufgebaut wurde das alte Gemeindehaus "Markt 3" in St. Georgen. Mit fünf Mietwohnungen mit einer Nutzfläche zwischen 53 und 69 Quadratmetern plus Loggia oder Terrasse wurde unter der Ägide der Raiffeisenbank Mühlviertler Alm ein Akzent für leistbares Wohnen im Ortszentrum gesetzt. "Wir nehmen viel Geld für den Ort St. Georgen am Walde in die Hand und möchten, unserem Raiffeisen-Auftrag entsprechend, damit zu einer positiven Entwicklung des schönen Ortes beitragen", sagte Geschäftsleiter Hubert Daniel diesen Sonntag bei der Segnung der fertigen Wohnungen durch Pfarrer Rafal Czajkowski. Der Bedarf dafür scheint jedenfalls gegeben: Alle fünf Wohnungen sind bereits vermietet. "Projekte für leistbares Wohnen werden uns auch in Zukunft in der Gemeindestube beschäftigen und herausfordern", sagte der erst vor wenigen Tagen angelobte neue St. Georgener Bürgermeister Heinrich Haider.