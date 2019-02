Altersgerechtes Wohnen am Rohrbacher Poeschlteich

ROHRBACH-BERG. Mikrowohnungen für Pflegekräfte ergänzen das Projekt.

So sollen die Häuser am Poeschlteich aussehen. Bild: s-real

Auf Initiative des Rohrbach-Bergers Gerald Geretschläger, der sREAL und der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg entsteht ein altersgerechtes Wohnprojekt direkt am Poeschlteich. "Am wohl ruhigsten und schönsten Fleckerl von Rohrbach-Berg wird die Möglichkeit geschaffen, dass Menschen aus der Region altersgerecht und barrierefrei ihren dritten Lebensabschnitt verbringen können. Es entstehen insgesamt 12 Wohnungen mit direktem Abgang zum Poeschlteich, nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt", beschreibt der Bauherr das Projekt. Auch Bürgermeister Andreas Lindorfer ist vom Projekt begeistert, zumal barrierefreie Wohnungen in der Bezirksstadt ohnehin dünn gesät sind: "Mit diesem Projekt ist eigentlich die Verbauung des gesamten Areals Teichwiese abgeschlossen. Umso erfreulicher ist es, dass nun altersgerechte Wohnungen entstehen."

Flexible Pflege

Das Besondere an der Wohnanlage ist die Flexibilität in Richtung Pflege. Zwei kleine Wohneinheiten, sogenannte Mikrowohnungen, können bei Bedarf für Pflegekräfte oder Besucher gemietet werden. Pflegekräfte können somit im Bedarfsfall auch mehrere Personen betreuen. Dadurch können einerseits Pflegekosten gespart werden und andererseits entsteht dadurch ein Miteinander und wechselseitige Unterstützung. Bei den Gartengeschoßwohnungen sind Eigengärten vorgesehen. Die Erdgeschoßwohnungen sind mit Loggias ausgestattet – "da glaubt man, man sitze direkt über dem Poeschlteich", so der Bauherr. Die Wohnungen im Obergeschoß sind mit Dachgärten versehen.

Baubeginn soll schon im heurigen Frühjahr sein – die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant. Von den zwölf Wohnungen werden sechs zum Kauf angeboten. Die restlichen werden langfristig vermietet. Mit im Boot ist auch die Sparkasse Mühlviertel West. Dort sind auch schon Vormerkungen möglich.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema