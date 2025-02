Alternative Behandlungen für mehr Tierwohl

SCHLÄGL. Gesunde Tiere am Betrieb sind der Wunsch eines jeden Landwirtes. Optimale Voraussetzungen zur Gesunderhaltung und umsetzbare, wirkungsvolle Tipps zur "alternativen" Behandlung der Tiere sparen Zeit, Geld und Nerven. Die Möglichkeit, ihr Wissen rund um die Gesunderhaltung zu erweitern oder aufzufrischen, haben Landwirte und Interessierte beim Biogespräch zum Thema "So bleiben meine Tiere gesund" am 28. Februar in der Bioschule Schlägl. Heilpraktikerin Birgit Gnadl wird nach einer kurzen praxisorientierten Einführung in die Homöopathie und die rechtlichen Voraussetzungen die verschiedenen Möglichkeiten des Einsatzes von Hausmitteln, aber auch von Homöopathie erläutert. Dabei stehen unterstützende Behandlungen bei Mastitis, Zellgehalt, Fruchtbarkeit, Kälberdurchfall und Geburt im Vordergrund. Wie man den Arbeitsalltag rund um die Milchkuh mit gezielter Tierkommunikation effektiv, stressfrei und sicher gestalten kann, erklärt Verhaltensforscherin Meike Böhm. Am Nachmittag können die Teilnehmer die Umsetzung in der Praxis erleben: ganzheitliche Therapien mit Hausmitteln und Homöopathie in der Praxis (Bioschule) und Tierkommunikation im Kuhstall im Partnerbetrieb der Bioschule. Anmeldung: 0732 / 77 20 - 34100 (8–12 Uhr), info@bioschule.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper