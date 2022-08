Einst lebte man in Ulrichsberg so wie vielerorts im Mühlviertel am Rande der westlichen Welt. Viele erinnerten sich noch schmerzlich an die eigene Vertreibung aus der Böhmerwald-Heimat. Man wollte hinüber, konnte aber nicht. Zumindest hinüberschauen wollte man aber, so kam es zur Errichtung des Moldaublicks. Es begann 1957, als ein Sturm am Sulzberg (1041 Meter) viele Bäume umknickte. Heimatvertriebene und ihre Verwandten kamen in Scharen zum "Einischaun".