Altenberg verteidigt historischen Platz eins

Groß war der Jubel bei der Union Altenberg nach dem 3:1-Auswärtssieg in Vorderweißenbach. Die Mannschaft von Trainer Erwin Seyr setzte sich damit an die Spitze der Bezirksliga Nord und ist erstmals in der Vereinsgeschichte auf Platz eins. "Tabellenführer schaut toll aus, ist aber nur eine Momentaufnahme. Auf jeden Fall ist es eine Bestätigung für die gute Arbeit im Nachwuchs", sagt Trainer Seyr.

Altenberg setzt dabei auf Eigenbauspieler und spielt mit einheimischen Kickern ganz vorne mit. Morgen kommt mit Putzleinsdorf aber ein ganz schwerer Brocken zum Spitzenspiel ins Waldstadion. "Das wird auf jeden Fall ein sehr schweres Spiel. Putzleinsdorf hat die meisten Tore in der Liga erzielt, dementsprechend stark ist die Offensive", sagt Seyr.

Mit David Berger und Matyas Markytan hat der Tabellendritte die zwei Toptorjäger der Liga in der Mannschaft. Im Hinspiel im vergangenen September hielt Altenberg die Offensive der Putzleinsdorfer gut in Schach und siegte auswärts knapp mit 1:0. Der Aufstiegskampf in der Bezirksliga Nord ist komplett offen.

Zwischen dem Ersten Altenberg und dem Fünften Gallneukirchen liegen nur sieben Punkte. Seyr: "Putzleinsdorf hat das Momentum auf seiner Seite, auch Freistadt hat Boden gutgemacht, und Julbach wird auch noch in Fahrt kommen. Am Ende wird auch das nötige Glück entscheidend sein."

Gallneukirchen fordert Julbach

Das zweite Schlagerspiel der 18. Runde heißt morgen Gallneukirchen gegen Julbach. Während die Gallneukirchner, trotz der 0:1-Niederlage in Hofkirchen, zuletzt mit neun Punkten aus vier Partien gut gestartet sind, ist Herbstmeister Julbach immer noch sieglos. Der SV Freistadt empfängt ebenfalls morgen Hellmonsödt. (fr)