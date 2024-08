Alte Filmschätze für die Nachwelt digitalisiert

ROHRBACH-BERG. Hans Reisinger war ein echter Filmpionier. Unterwegs auf seinem Moped, ausgestattet mit Kamera, hielt er rund um die Jahrtausendwende das Geschehen in und um Rohrbach auf Video fest. Diese alten Filme des Rohrbacher Lokal-TV werden laufend digitalisiert und sind jetzt in der Topothek zu sehen. Viele Jahre hat Hans Reisinger im Kern-TV aus der Region berichtet. Ein Großteil dieser Videokassetten wird nun von Anton Brand digitalisiert und in die Topothek Rohrbach-Berg hochgeladen.

Da dieses alte Videomaterial auf den hunderten VHS-Kassetten nicht optimal gespeichert war, gibt es auf manchen Aufnahmen leider auch Farbschlieren und manchmal auch einen Brummton. So war es höchste Zeit, diese unwiederbringliche Zeitgeschichte digital zu sichern.

