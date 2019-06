Alte Braukunst und neue Technik: „In unserem Bier steckt viel Miteinander“

AIGEN-SCHLÄGL. 608.000 Halbe Bier warten in den 16 neuen Gär- und Lagertanks der Stiftsbrauerei Schlägl darauf getrunken zu werden. Mit dem Umbau der Brauerei endet eine der größten Bauphasen des Stiftes Schlägl seit dessen Gründung vor 800 Jahren. Dabei waren es immer mutige Männer, die das Brauwesen im Oberen Mühlviertel etabliert haben. 1472 etwa wurde in Aigen-Schlägl ersmals Hopfen angebaut. Seit damals wird wahrscheinlich Bier gebraut. Belegt ist das allerdings erst seit 1580.

Vom 17. Jahrhundert weg wurde in der alten Brauerei im Stiftskeller gebraut. In diese Zeit kann man sich im neuen Museum im alten Getreidespeicher des Stiftes entführen lassen. Erst 1954 nahmen die Chorherren 1,5 Millionen Schilling in die Hand und bauten eine neue Brauerei. Hochgerechnet entspricht das heute etwa einer Investitionssumme von 3,3 Millionen Euro. 3000 Hektoliter Bier braute man damals jährlich in Schlägl. Etwa die zehnfache Menge wird heute produziert. „Es war die große Sortenvielfalt, die uns zum Um- und Zubau bewogen hat. Damit erreichen wir eine höhere Flexibilität. Wir können auf den neuen Flächen effizienter lagern und laden, erreichen somit eine optimale Auslastung“, sagt Stiftskämmerer Markus Rubasch.

Neues Besucherzentrum

Erneuert wurde nicht nur der Gär- und Lagerkeller, sondern auch das Besucherzentrum. Vom Stiftsteich aus kommt man nun bequem in die Brauerei. Die Gäste der Landesgartenschau Bio-Garten-Eden, die noch bis Oktober in Aigen-Schlägl läuft, nutzen dieses Angebot fleißig. Die größte technische Herausforderung war aber doch der Kellerbereich. 3300 Meter Rohre wurden verlegt, 270 Handklappen, unzählige Ventile, Schieber und Rädchen montiert. 20 Pumpen befördern anfangs das Wasser, am Schluss der Produktion Goldgelbes, Naturtrübes oder Bernsteinfarbenes. Herr über diese „Bierorgel“ ist nach wie vor Braumeister Reinhard Bayer: „Die größte Herausforderung war, dass der gesamte Umbau bei laufendem Betrieb umgesetzt wurde“, erzählt er.

Gute Technik ist nicht genug

Abt Lukas Dikany brach bei der Eröffnung des Umbaus eine Lanze für die Menschen, die hinter dem Bier stecken: „Gute Technik ist nicht alles. In unserem Bier steckt viel Miteinander. Da schmeckt man das Betriebsklima“. Mit dieser tiefen Verwurzelung in der Region kokettierte man in den vergangenen Jahrzehnten auch in der Werbung. Von einem Schluck Heimat war da die Rede oder vom wertvollsten Bier Österreichs. Nur einmal musste der nun emeritierte Abt Martin die werbliche Notbremse ziehen. Damals wurden Sujets mit einem Teufel und dem Prädikat „verführerisch“ lanciert: „Da hätte es natürlich noch einen zweiten Teil mit Engerl gegeben dazu ist es aber nicht mehr gekommen, weil mich so viele wütende Kunden angerufen haben“, erzählte er in seinem Rückblick.