Alte Bäume werden gefällt: B127 an zwei Wochenenden gesperrt

Sowohl die Rohrbacher Bundesstraße (B127) als auch der Donauradweg und der Treppelweg werden fünf Tage lang von acht bis 18 Uhr gesperrt, und zwar in der Woche der Semesterferien (Freitag, 25. Februar bis Sonntag, 27. Februar) und am ersten Märzwochenende (Samstag, 5. März und Sonntag, 6. März). Der Verkehr wird an diesen Tagen großräumig von Walding über Gramastetten und Lichtenberg umgeleitet, teilte das Land Oberösterreich am Donnerstag in einer Aussendung mit. Nicht betroffen von der Sperre sind der Bahnverkehr und Linienbusse. Es sei aber mit eventuellen Verzögerungen zu rechnen.

Hintergrund sind Schlägerungsarbeiten. Wegen der trockenen Witterung sei es in den vergangenen Jahren zu Schäden an den Bäumen gekommen. Nachdem gefährliche Bäume gefällt worden waren, sind die verbleibenden älteren Bäume einer verstärkten Windwurfgefahr ausgesetzt. "Bereits leichtere Sturmereignisse können ein Abbrechen der morschen Äste bewirken und in weiterer Folge auf die Bundesstraße bzw. den Radweg stürzen", heißt es in der Aussendung. Daher sei ein Fällen notwendig. Um den Bereich vor Steinschlag zu schützen, sprießen junge Bäume und Sträucher.