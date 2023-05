Altbauer stürzte in Neumarkt mit Traktor in Bach

Der Pensionist war mit seinem Traktor auf seinem Grund im Gemeindegebiet von Neumarkt im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) unterwegs, als es gegen elf Uhr zu dem Unglück kam. Auf einer abschüssigen Wiese rollte der Traktor samt dem halbvollen Güllefass den Hang hinunter und blieb in einem Bach liegen. Die genauen Umstände des Unfalls waren vorerst unklar. Der verletzte Landwirt konnte sich selbst aus dem Traktor befreien, er wurde von den Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Traktor sowie am Güllefass entstand erheblicher Sachschaden, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

