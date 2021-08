Altbauer schaltete Heuwender ein, Ehefrau tot

Der 76-Jährige wollte gegen 14.20 Uhr den sogenannten Kreiselschwader, der an seinem Traktor montiert war, reparieren. Er hatte seine 73-jährige Frau dabei um Hilfe gebeten. Der Altbauer stand neben dem Traktor und legte beim Ganghebel den Leerlauf ein. Dabei nahm er an, dass der Traktor mit eingeschalteter Zapfwelle nicht zu starten wäre. Das Fahrzeug ließ sich aber dennoch starten und der Rotor des Kreiselschwaders setzte sich in Bewegung. Die 73-Jährige erlitt dadurch schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.