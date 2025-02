Als Zivis noch als Drückeberger beschimpft wurden

Franz Geretschläger und Maximilian Binder waren zwei der ersten Zivildiener des Roten Kreuzes im Bezirk Rohrbach. Damals brauchte man noch eine dicke Haut, um zu seiner Überzeugung zu stehen. Als Drückeberger und Wehrdienstverweigerer musste man sich mitunter sogar von Patienten titulieren lassen. Diese Zeiten sind aber lange vorbei, der Zivildienst ist mittlerweile eine unverzichtbare Säule in der Gesundheitsversorgung.

Berufswunsch Rettungsfahrer

Im Februar 1978 begann die Ausbildung der beiden Zivi-Pioniere in Meggenhofen, einen Monat später waren sie bereits an der Bezirksstelle Rohrbach im Einsatz. Franz entschied sich für den Zivildienst, weil sein eigentlicher Berufswunsch "Rettungsfahrer" war. Max beantwortet die Frage damit, dass er mit Waffen nichts zu tun haben wollte. Was beide gemeinsam haben, ist die nicht sehr positive Erinnerung an die Zivildienstkommission, die zur Aufgabe hatte, die Gewissensgründe, die für den Zivildienst Voraussetzung waren, zu überprüfen. Damals gab es im Bezirk drei Zivildiener, zwei in Rohrbach und einen an der Ortsstelle in Aigen. Auch die Anerkennung in der Bevölkerung suchte man vergeblich. "Es kam schon vor, dass Patienten, vor allem ehemalige Soldaten, nicht mit solchen Drückebergern mitfahren wollten", erinnert sich Franz an Diskussionen zu dieser Zeit. "Mit heute ist das in keiner Weise vergleichbar", stimmt ihm Max zu. Was beide miteinander verbindet, ist, dass sie später auch als berufliche Kollegen im Roten Kreuz im Einsatz waren und jetzt als Freiwillige noch immer sind. Franz kam direkt nach dem Zivildienst beruflich an die Bezirksstelle in Rohrbach. Eingestuft als Hilfsarbeiter, den Beruf Rettungssanitäter gab es damals noch nicht. Max war ab Mitte der 90er unter anderem an der Leitstelle und dann an der Ortsstelle in Neufelden im Einsatz. Bis heute ist es so, dass viele der beruflichen Mitarbeiter über den Zivildienst zum Roten Kreuz finden, unabhängig davon aus welcher Branche sie ursprünglich gekommen sind. Der Rettungsdienst wäre heute ohne Zivildiener in der jetzigen Form nur schwer vorstellbar. Derzeit sind, auf das Jahr verteilt, in den zehn Ortsstellen des Bezirks 40 Zivildiener im Einsatz.

"Interessenten können sich jederzeit und unverbindlich bei uns melden", lädt Bezirksrettungskommandant Johannes Raab ein und versichert, dass heute der Stellenwert der Zivildiener ein ungleich höherer ist. Sie sind in der Gesellschaft und auch bei den Patienten hoch geachtet. Für angehende Zivildiener ist es empfehlenswert, sich rechtzeitig, am besten schon vor der Stellung, über die Möglichkeiten zu informieren.

Angebot auch für Frauen

Darüber hinaus gibt es das Angebot des Freiwilligen Sozialjahres oder des Berufsfindungspraktikums – diese Angebote stehen übrigens auch für Frauen zur Verfügung. Ansprechpartner gibt es auf jeder Rotkreuz-Dienststelle und im Bezirkssekretariat, wo Herr Daniel Hofer (07289/6444-21) für den Zivildienst zuständig ist.

