„Als wäre es gestern gewesen“

FREISTADT. Das Schlossmuseum zeigt in zwei neuen Ausstellungen Welt- und Stadtgeschichte.

Gleich zwei Ausstellungen werden am 12. April um 19.00 Uhr im Freistädter Schlossmuseum eröffnet. Die Serie der zeitgeschichtlichen Ausstellungen wird mit einem Rückblick auf die Ereignisse in der ehemaligen Tschechoslowakei im Jahr 1989, die unter der Bezeichnung “Samtene Revolution” in die Geschichte eingegangen sind, abgeschlossen. Der Fall des “Eisernen Vorhangs” war ein Angelpunkt der Weltgeschichte, der sich in unmittelbarer Nähe abgespielt hat und dessen Auswirkungen man in Grenznähe heute noch spüren kann. Die Ausstellung im Gesindehaus des Museums ist bis 2. Juni zu sehen.

Eine stadtgeschichtliche Ausstellung in der Säulenhalle blickt zurück auf Greißler, Krämer und viele andere Händler, die in früherer Zeit Freistadt belebten. Die bereits im Mittelalter blühende Handelsstadt hat zwar im Lauf der Zeit ihre europäische Bedeutung verloren, aber bis weit in das 20. Jahrhundert war die Stadt von Handels- und Gewerbebetrieben geprägt. In der Ausstellung werden in 16 Vitrinen Freistädter Handelsbetriebe vorgestellt, die in der Innenstadt ihren Standort hatten und heute nicht mehr bestehen. Einen lohnenden Blick auf dieses Stück Freistädter Zeitgeschichte und Alltagskultur kann man bis 1. September machen. Geöffnet sind beide Ausstellungen Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 17.00 Uhr, ab Juni von 9.00 bis 17.00 Uhr. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 14.00 bis 17.00 Uhr.

In das „Café Memory“ lädt das Schlossmuseum jeden ersten Mittwoch im Monat um 14.00 Uhr, um Geschichtsinteressierten und Heimatforschern bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit zu geben, sich über die Freistädter Geschichte und Persönlichkeiten, die diese geprägt haben, auszutauschen. Gastgeberin in den Räumlichkeiten des Museums ist die langjährige, historisch versierte, Freistädter Stadtführerin Juliane Peterbauer. Die Themenbereiche werden jeweils von den Gästen selbst bestimmt.

Nähere Informationen unter www.museum-freistadt.at

