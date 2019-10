Mehr als hundert Gäste folgten am Freitagnachmittag der Einladung zur Eröffnung der Ausstellung „Řekni mi, jak to bylo? – Sag mir wie war das?“ in das Green Belt Center nach Windhaag. Unter den vielen Ehrengästen waren die tschechische Botschafterin Ivana Cervenkova, LAbg. Ulrike Schwarz, LAbg. a.D.