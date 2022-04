Als Freistadt den Aufbruch in die Moderne wagte

Rund 4300 Fotografien von Karl Wiesinger lagern im Archiv des Mühlviertler Schlossmuseums in Freistadt. Wiesinger war nicht nur Standesbeamter im Freistädter Rathaus, sondern auch leidenschaftlicher Fotograf. Diesem Hobby widmete er sich als Mitglied und Obmann des Freistädter Fotoklubs. Jedes Mal, wenn in der Stadt etwas los war, gegraben oder gebaut wurde, beauftragte der jeweilige Bürgermeister Karl Wiesinger damit, Fotos zu machen. Dadurch entstand eine umfangreiche Sammlung stadtgeschichtlich relevanter Quellen. Die Fotos, die nun im Schlossmuseum ausgestellt werden, entstanden in den Jahren 1955 bis 1965. Sie zeigen Details der Modernisierung in der Nachkriegszeit, geben Einblicke in den Alltag der Menschen und in die Stadtentwicklung nach dem Abzug der Besatzungsmacht. Anhand der Fotografien können sich die Besucher auf die Spuren von Freistadts Stadtgeschichte begeben.

Die Ausstellung wird morgen, Freitag, um 18 Uhr eröffnet und ist bis 5. Juni zu sehen.