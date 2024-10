Als die Handelsakademie Rohrbach sportlicher wurde

ROHRBACH-BERG. Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass an den Berufsbildenden Schulen Rohrbach (BBS) ein sportlicher Zusatzschwerpunkt eingeführt wurde. Heute ist dieses Angebot aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken.

Informations- und Kommunikationstechnologie, Sprachen, Digital Business und eBusiness, das alles erwartet man in den berufsbildenden Schulen. Jedoch gibt es einen Bereich, der bis vor einigen Jahren immer zu kurz kam: die aktive Bewegung. "Der Sport hatte nicht den Stellenwert, den uns wir vorgestellt haben. Uns war es wichtig, dass sich da wieder mehr tut. Deshalb haben wir mit HAK+Sport ein Zusatzangebot für alle Schüler der Handelsakademie ins Leben gerufen", freuen sich die beiden Sportlehrer und Initiatoren Sebastian Leibetseder und Manfred Karlsböck.

Das Ergebnis davon sind mehr Sportstunden, mehr Sporttage und Sportwochen sowie Sportorientierung in wirtschaftlichen Fächern. Schulleiter Roland Franz Berlinger sieht in diesem Zusatzangebot viele positive Aspekte: "Die Kombination aus Lernen und Bewegung wird von den Jugendlichen sehr gut angenommen und bereichert den Schulalltag. Unsere Sportlehrer haben in Zusammenarbeit mit der Bundessportakademie mit der Ausbildung zum staatlich geprüften Instruktor für Fitness und Animation ein tolles Zusatzangebot geschaffen."

"Im Schnitt sind es 40 bis 50 Schüler pro Jahr, die sich für den Sport-Schwerpunkt entscheiden", freut sich Karlsböck. Ein Hauptaugenmerk wird im Unterricht auf möglichst vielseitige Aktivitäten gelegt. So können die Schüler in den Trendsportstunden neue Sportarten ausprobieren. "Im HAK-Sport-Zehnkampf haben die Jugendlichen zudem die Möglichkeit, alle leichtathletischen Sportarten kennenzulernen", informiert Leibetseder.

Besonders wichtig ist ihm auch, dass die Schüler die sportlichen Angebote in der Region kennenlernen. "Viele wissen gar nicht, welch vielfältige Möglichkeiten bei uns zur Verfügung stehen." Der Sport-Schwerpunkt ist laut Karlsböck ein guter Gegenpol zur digitalen Welt: "Man beschäftigt sich ohnehin schon so viel mit Handy und Laptop. Da braucht es einfach einen Ausgleich."

Heute findet um 19 Uhr im Centro Rohrbach der Informationsabend zum Schuljahr 2025/26 statt. Interessierte Schüler aus der dritten oder vierten Unterstufe und deren Eltern sind eingeladen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper