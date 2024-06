Als Diakon ein "Diener der Freuden und der Schönheit"

Am Hochfest des heiligen Norbert ist Anfang Juni im Stift Schlägl alle Jahre ein Feiertag. Immerhin gilt doch Norbert von Xanten als Gründervater der Prämonstratenser. Heuer hatten die Chorherren einen weiteren Grund zum Feiern. Ewald Nathanael Donhoffer wurde von Bischof Manfred Scheuer in der Stiftskirche zum Diakon geweiht.

Die Diakonenweihe erforderte einen längeren Ausbildungsweg. Nach seiner Einkleidung am 28. August 2016 und dem Noviziat im Stift Schlägl hat Ewald Nathanael Donhoffer Katholische Theologie an der KU Linz studiert. Nach seiner Diakonenweihe wird er in der künftigen Pfarre Linz-Mitte erste seelsorgliche Erfahrungen sammeln. Voraussichtlich wird er im kommenden Jahr zum Priester geweiht. Bischof Manfred Scheuer ging in seiner Predigt auf die Freude an der Liturgie ein. "Nicht alle Priester und Ordensberufe haben dasselbe Charisma. Da gibt es monastische, kontemplative, sozial-karitative, politische, apostolisch missionarische oder pädagogische Schwerpunkte. Vielleicht ist ein Charisma der Prämonstratenser die Liturgie. Bei Herrn Ewald bringt die Liturgie, bringt das Chorgebet eine Seite zum Schwingen, die sonst stumm bleibt. In der Liturgie kommt die Schönheit des Glaubens zum Ausdruck. Und in ihr wird der Charme der Gnade, der Gabe- und Geschenkcharakter der Selbstmitteilung Gottes konkret", betonte Scheuer und nahm darüber hinaus Bezug auf Donhoffers Beruf als Kirchenmusiker. "Ewald Donhoffer wird als Diakon und Musiker ein Diener der Freude und ein Diener der Schönheit sein", und er konkretisierte: "Der Schönheit der Welt keine Aufmerksamkeit zu schenken, ist vielleicht ein so großes Verbrechen der Undankbarkeit, dass es die Strafe des Unglücks verdient", sagte Scheuer in Anlehnung an Simone Weil. "Gewiss könnten wir nicht ohne Brot leben, aber es ist ebenso unmöglich, ohne die Schönheit zu leben", zeigte sich Scheuer gemäß Fjodor Dostojewski überzeugt und zitierte die Theologin und Dichterin Dorothee Sölle: "Die Gewissheit, das Schöne zu finden in allem, was lebt, nennen wir seit alters Gott", so Scheuer.

Begnadeter Musiker

Ewald Nathanael Donhoffer OPraem wurde 1977 in Wien geboren. Er trat 2016 in das Prämonstratenserstift Schlägl ein und legte 2021 seine Ewige Profess ab. Zuvor studierte er Orgel und Cembalo sowie Kirchenmusik und Orchesterdirigieren in Wien. Es folgten verschiedene berufliche Stationen als Orchesterdirigent im In- und Ausland sowie Lehrtätigkeit an den Musikuniversitäten in Wien und zuletzt in Graz.

Nach dem Noviziat in Schlägl studierte er ab 2017 Theologie an der KU Linz. Seit Herbst 2022 leitet er das Konservatorium für Kirchenmusik der Diözese Linz, ist Stiftskapellmeister der Abtei Schlägl und seit Oktober 2023 Assistent am Institut für Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie an der KU.

