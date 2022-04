Als "Cissy Kraner" für die Ukraine sang

Sie erweckte damit nicht nur die 2012 verstorbene Diseuse humorvoll zum Leben, sondern auch deren Mann Hugo Wiener.

Die Club-Damen, allen voran Präsidentin Elfriede Haindl von der Stiftsbrauerei Schlägl, belebten wie immer das Kikas mit viel Arbeit für den guten Zweck. Dies wurde mit Spenden belohnt, die diesmal der Ukraine-Hilfe der Soroptimisten vor Ort und einer Paten-Familie in Lembach zugutekommen.

Da schenkten etwa die Landes-Kinder- und Jugendanwältin Christine Winkler-Kirchberger und Richterin Adelheid Vierlinger-Kobler in der Lounge aus, während Anna Kneidinger vom gleichnamigen Autohaus mit Gerti Engleder (Sparkasse Mühlviertel West) den Ansturm auf die Almbar, darunter mit den Poxrucker Sisters, fest im Griff hatten. Wirtin Erni Zippusch bediente so charmant das Spenden-Körberl, dass die Geldbörsel wie von selbst aufsprangen, während bei Bäuerin Gusti Stadlbauer die belegten Brötchen weggingen wie die warmen Semmeln. Gutes wurde aber auch für das Pflegepersonal des Klinikums Rohrbach getan. Denn als Dankeschön für den Einsatz in der Corona-Zeit wurden 40 Kabarett-Karten verschenkt, was Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner als Leiterin des Krisenstabes mit einer besonderen Würdigung versah. Dazu applaudierte auch Primaria Julia Röper-Kelmayr, die mit Gatten Christoph Röper, Primar am Kepler-Uni-Klinikum, gekommen war.

Auch die Partner-Clubs zeigten Flagge. Rotary war etwa mit Dominik Revertera vom Schloss Helfenberg und Lions mit Spenglereiunternehmer Rudolf Schmidhofer (Altenfelden) vertreten. Auch Unternehmensberater Bernhard Winkler (Trescon), der Rohrbacher WK-Bezirkstellenleiter Klaus Grad und Sabine Höllinger-Hartl vom Einrichtungshaus Hannerer in Rohrbach freuten sich unter vielen, dass nach zwei „dürren“ Jahren wieder Leben eingekehrt. Der nächste Fixpunkt: Granitpilgern der Soroptimistinnen am 14. Mai; 9 Uhr Treffpunkt Pendlerparkplatz St. Peter.