Alpenländische Volksmusik und ein brennender Baum im Centro Rohrbach

Unter dem Motto "Alpenländische Volksmusik zum Nikolo" gestalten Volksmusikgruppen aus dem Mühlviertel am Samstag, 3. Dezember, im Centro einen klangvollen Abend.

Die Kooperation der Landesmusikschule Rohrbach und der Kulturinitiative "Kultur im Mittelpunkt" (KiM) geht ganz gemütlich bei Tisch und kulinarischen Genüssen aus der Region über die Bühne. Zu hören sind die "Streichhaarmoniker", die "Weissnbecka Wirtshaus Musi", der "Zimnitz Vierer", die "Böhmerwald-Alphornbläser", die "Arnreiter Klarinettenmusi" und die "Gwölbmusi".

Los geht es um 17 Uhr. Vorverkauf unter Tel. 0676 6527275 oder Mail an info@kim-rohrbach.at, wie auch in der Trafik Kolenc.

Rudi Habringer spielt im Centro. Bild: (Müller/privat)

Musik im Advent

Nur einen Tag später steht "Musik im Advent" in der Pfarrkirche Rohrbach-Berg am Programm. Der Kammerchor der OÖ. Vokalakademie, der Kirchenchor Rohrbach, Zimnitz Vierer, das OÖ. Blechquartett und das Österreichische Bach Collegium musizieren am 4. Dezember ab 17 Uhr, begleitet von Sopranistin Judith Graf, Michael Nowak (Tenor), Martin Achrainer (Bass), Alice Ertlbauer-Camerer (Orgel) und Florian Groß (Sprecher). Die Leitung hat Konrad Fleischanderl inne. Platzreservierung (Eintritt frei) unter info@kim-rohrbach.at

Kabarettabend

"Endlich brennt wieder der Baum" lautet der Titel des Kabaretts mit Rudi Habringer, das am Freitag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr im Centro zu sehen ist. Vorverkaufskarten gibt es bei der Trafik Kolenc, bei Ö-Ticket und der Raiba Rohrbach.

Mehr zum Programm unter www.kim-rohrbach.at