Starke Konkurrenz Dabei wartet auf den 42-fachen Titelträger harte Konkurrenz: Nicht weniger als 14 Starter sind in der Klasse der Supercars genannt. Darunter ist ein halbes Dutzend, die normalerweise in der Weltmeisterschaft engagiert sind. "Nach der langen Pause sind alle auf ‚echte‘ Rennen scharf. Der Kampf mit den WM-Autos wird eine große Herausforderung, ich bin schon gespannt, was da tatsächlich drinnen ist", sagt Alois Höller. Dies umso mehr, da sich unter der Konkurrenz echte