Alois Höller nach Schrecksekunde nur Sechster

MELK/GÖTZENDORF. "Wir sind nur 42 Tausendstelsekunden hinter Staniszewski, an diesem Wochenende könnte für uns was drinnen sein", grübelte der Mühlviertler Rallycrosser nach dem Training am Wachauring in Melk. Im ersten Vorlauf wurden Höller und sein Team aber auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der amtierende FIA-Zentraleuropa-Meister Zbigniew Staniszewski aus Polen war mit seinem ultraschnellen Ford Fiesta erneut eine Nummer zu groß und gewann überlegen. "Gegen ihn ist kein Kraut gewachsen, wir konzentrieren uns auf Platz zwei und darauf, dass wir nichts unnötig kaputt machen", stellte Höller den Plan neu auf.

Höller auf zwei Rädern

Im Finale erwischte Staniszewski abermals den besten Start. Höller musste seinerseits gegen den Melker Lokalmatador Rene Derfler abdecken. In der Folge entwickelte sich ein spannender Zweikampf. Durch die Joker-Lap, nach der der Rubble-Master-Pilot knapp vor dem roten Mitsubishi bleiben konnte, schien eine Vorentscheidung gefallen. Doch es kam anders: Staniszewski wurde plötzlich langsamer und Höller zog vorbei. Nur zwei Kurven später verlor auch Höller an Fahrt und wurde von Derfler überholt. In der Schikane überschlug sich der Mühlviertler fast über seinen eigenen Hinterreifen, dieser hing nur mehr lose am Ford Fiesta. "Es will einfach nicht sein. Einmal hat Staniszewski ein Problem, und wir können nicht davon profitieren", war Höller nach dem Rennen "angefressen". Beim nächsten Rennen der Staatsmeisterschaft in Fuglau bei Horn am 14. und 15. September will Höller aber dennoch seinen 45. Meistertitel fixieren.

