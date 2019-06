Alois Höller nach Hundertstelkrimi Zweiter in Fuglau

Nach einem wahren "Hundertstelkrimi" wurde er hinter dem Tschechen Ales Fucik (VW) Zweiter. Das Duell mit dem Top-Piloten, der auch in der WM und EM unterwegs ist, begann dabei bereits in den Vorläufen: Höller und Fucik kämpften zur Freude der Fans auf höchstem Niveau. In dieser Tonart ging es bis zum großen Finale um den Tagessieg weiter: Fucik erwischte in diesem von der Poleposition den besseren Start – Alois Höller saß ihm unaufhaltsam im Nacken. Letztlich behielt der Tscheche um ganze 0,69 Sekunden die Oberhand. "Natürlich hätte ich gerne gewonnen. Angesichts des knappen Abstandes und des wirklich tollen Duells kann ich aber auch mit dem zweiten Platz gut leben. Dies umso mehr, da ich damit eine Menge Punkte für die Meisterschaft mitnehmen kann", resümierte Alois Höller im Ziel.

