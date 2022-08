Alois Höller muss seinen Gasfuß im Zaum halten

Unter ganz besonderen Vorzeichen geht der Mühlviertler Rallycrosser Alois Höller (Ford Fiesta 4x4) am Wochenende in Greinbach in das erste Rennen nach der Sommerpause: Technische Probleme zwingen den Routinier, es sanft angehen zu lassen.

Für den unerwarteten und für Höller so gar nicht typischen Mut zur Sanftheit zeichnet das Differenzial verantwortlich. Dieses gab heuer schon mehrfach den Geist auf. "Wir haben inzwischen ein derart hohes Drehmoment, dass es das Gehäuse und die Zahnräder regelrecht zerbröselt", sagt der Ford-Pilot dazu. Auf der Suche nach Abhilfe wurde er in der Mühlviertler Heimat fündig: Die Firma Peer & Perr aus Pfarrkirchen im Mühlkreis fertigte ihm ein spezielles, hochfestes Differenzialgehäuse an. Diesem fehlt allerdings noch das entsprechende Innenleben in Form der entsprechenden Zahnräder. "Wir haben in Deutschland eine Spezialfirma aufgetrieben, die entsprechende Kegel- und Tellerräder anfertigt. Durch die aktuelle Problematik mit den Lieferketten sind diese aber noch nicht verfügbar", erklärt Höller dazu.

Damit muss der Rekordchampion noch einmal das in Wahrheit zu schwach dimensionierte Differenzial einbauen. Dieses zwingt ihn, es vor allem bei den Starts sanft angehen zu lassen.