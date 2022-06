Satte Punkte nahm der Götzendorfer Alois Höller (Ford Fiesta 4x4) vom Rallycross-Lauf in Sedlcany in Tschechien mit nach Hause: Als Tageszweiter baute er nicht nur die Führung in der Österreichischen Meisterschaft aus, sondern schrieb auch in der Wertung für das FIA-Zone-Championat und die tschechische Meisterschaft kräftig an.