Alois Höller feiert seinen 66er zum 50. Jubiläum des Rallycross in Melk

In einem Alter, in dem andere schon längst eine ruhige Kugel schieben, nimmt der Mühlviertler Rallycrosser Alois Höller (Ford Fiesta 4x4) am 22. und 23. April in Melk die Saison 2023 unter die Räder. Dabei feiert er beim Jubiläum "50 Jahre Rallycross in Österreich" seinen 66. Geburtstag.

Höller hat diese Sportart dabei wie kaum ein anderer geprägt: Mit seinen insgesamt 43 Meistertiteln ist er der mit Abstand erfolgreichste österreichische Rallycrosser der Geschichte. Dass dabei auch mit 66 noch lange nicht Schluss sein muss, möchte er beim Jubiläumsrennen unter Beweis stellen: "Ich freue mich darauf, dass es wieder losgeht. Ich bin fit und möchte zeigen, dass man auch in meinem Alter noch immer ganz vorne mit dabei sein kann", brennt der Götzendorfer auf den Saisonauftakt.

Dies umso mehr, als er den Winter genützt hat, um seinen Boliden auf Vordermann zu bringen. Mit neuen Differentialen wurde die technische Achillesferse der letzten Saison behoben, dazu wurde eifrig am Motor gearbeitet. Hier stehen inzwischen deutlich mehr als 500 PS an, die aus dem Ford Fiesta 4x4 eine echte "Rakete" machen. Diese wurde zu Ostern bei einem Testrennen im ungarischen Maria Pocs erstmals unter Rennbedingungen getestet, mit einem sechsten Rang in einem internationalen Klassefeld fiel der "Rollout" unter Rennbedingungen zufriedenstellend aus. Noch mehr soll am 22. und 23. April auf dem Wachauring herausspringen, Höller hat den ersten Spitzenplatz des Jahres im Visier. Dabei darf er sich auf eine großartige Kulisse freuen, haben doch die Veranstalter der Jubiläumsveranstaltung rund um Jürgen Weiß zahlreiche Legenden eingeladen: Franz und Alexander Wurz, Herbert Grünsteidl, Andy Bentza, Erich Hammerler sowie Rudi Stohl und Franz Wittmann haben ihr Kommen fix zugesagt.

Mit klassischen Fahrzeugen wie einem Lancia Stratos, einem Porsche 954 oder einem legendären ‚Hundeknochen’-Escort werden die Protagonisten früherer Tage dabei auch live in Action zu bewundern sein.

