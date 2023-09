Alles neu: Rohrbachs Volksschüler eröffneten den ersten Teil des Pflichtschulcampus

Die Familienstadträtin Bettina Stallinger ist begeistert von der modernen Schule, in der innovative Lernkonzepte umgesetzt werden und die den Bedürfnissen der Kinder entspricht. So ist sie schon am Wochenende aufgebrochen um allen Schulanfängern einen Besuch abzustatten. Kernpunkt der neuen "Marktplatz-Schule": Der Raum selbst soll als "zusätzlicher Pädagoge" wirken. Stallinger war von Anfang an in die Konzeptentwicklung eingebunden und hat auch elementarpädagogische Expertise einfließen lassen.

Das Schulcampus-Projekt beschäftigte die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg bereits seit einigen Jahren, wie Bürgermeister Andreas Lindorfer bestätigt. Im März des Vorjahres wurde schließlich mit dem Bau der neuen Volksschule begonnen, die nun von 230 Kindern, darunter 57 Erstklässler in drei Klassen, genutzt wird. "Wir sind froh, dass es jetzt los geht. Ich bedanke mich jetzt schon bei allen Lehrkräften, die gefordert sind, in der neuen Schule eine moderne Art des Unterrichts zu leben", lud Lindorfer die Gemeinschaft am ersten Schultag ein, das Gebäude mit Leben zu erfüllen.

Um diesen Tag unvergesslich zu machen, wurde auch eine Fotobox von der Stadtgemeinde aufgestellt. Damit sollen alle Schüler ein Erinnerungsfoto schießen. Die Volksschüler kehren mit großer Freude zur Schule zurück. Auch die 25 Lehrkräfte unter der Leitung von Volkschul-Bereichsleiter Johannes Kobler freuen sich und sind gespannt auf den Neustart. Geleitet wird der Schulcampus von Hans-Peter Indra, der bisher schon Leiter der Mittelschule war. An den Räumlichkeiten für diese wird übrigens schon fleißig gebaut. Voraussichtlich soll diese mit Schulbeginn 2024 in Betrieb genommen werden. Derzeit sind die 211 Mittelschüler in der alten Volksschule untergebracht.

