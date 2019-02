Allerstorfer startet in der „Kathedrale des Judos“ in die Saison

In drei Grand Slams in fünf Wochen hat Daniel Allerstorfer die Chance zu punkten - das Beste kommt gleich zum Auftakt.

Daniel Allerstorfer ist heiß auf die Grand Slams. Bild: Christian Fidler

Gerne wird gesagt, dass jeder Judoka in seinem Leben einmal nach Japan reisen solle. Vermutlich des Trainings wegen und um die dem Judo zu Grunde liegende Kultur kennenzulernen. Genau so gut ist einem jeden Judo-Begeisterten eine Reise zum Grand Slam in Paris ans Herz zu legen. Wobei es "Wahlfahrt" wohl besser trifft. Denn wer einmal die Stimmung in dem mit knapp 13.000 Zuschauern ausverkauften Palais Omnisport in Paris-Bercy unweit der Seine aufgesogen hat, spricht gerne ehrfürchtig von der "Kathedrale des Judos".

"Das Publikum ist sehr fachkundig, geht bei jeder Aktion voll mit", schildert Sabrina Filzmoser, die ihr Lieblingsturnier zweimal (2006, 2008) gewann. Die Welserin wird in Paris heuer allerdings nicht an den Start gehen, da sie noch in Japan trainiert, erst mit dem Heimturnier in Oberwart (16.2.) in die Saison einsteigt.

Österreichs Herren starten bis auf den nach seiner in Mittersill erlittenen Ellbogenverletzung rekonvaleszenten Laurin Böhler in voller Breite, darunter auch Daniel Allerstorfer (+100 kg). Für den Mühlviertler kommt der sonntägige Saisonauftakt nach dem Japan-Aufenthalt sowie den Camps in Straßwalchen, Mittersill und vorige Woche in Köln keinen Tag zu früh.

Dass es zum Einstieg gleich Paris ist, macht die Angelegenheit noch reizvoller. "Das ist das Turnier mit der besten Atmosphäre", gerät der Mann aus St. Peter ins Schwärmen.

Drei Grand Slams innerhalb fünf Wochen

Der 26-Jährige hatte das vorige Frühjahr wegen eines doppelten Bandscheibenvorfalls verpasst. "Im Herbst hatte ich dann einige gute Ergebnisse, auf denen ich nun aufbauen will." Dazu Gelegenheit bekommt er in nächster Zeit reichlich. Mit Paris, Düsseldorf und Ekaterinburg stehen nämlich gleich drei Grand Slams in nur fünf Wochen auf dem Wettkampfkalender.

Während das einstige Vorbild Tennis bei seinen vier Grand-Slam-Turnieren bleibt, ist deren Anzahl im Judo mittlerweile auf sechs (Baku, Abu Dhabi und Tokio) angewachsen. Allerstorfer ist über diese Entwicklung geteilter Meinung. "Prinzipiell finde ich, dass es zu viele Turniere gibt", sagt Allerstorfer. "Auf der anderen Seite sind sechs Grand Slams auch sechs Chancen auf fette Punkte."

Mit den European Games in Minsk sowie der WM als Olympia-Generalprobe in Tokio stehen heuer zudem zwei Großereignisse ins Haus. Dazu kommen die Masters' und insgesamt zehn Grand-Prix-Turniere im Jahr. Das macht deutlich, welchen Umfang der Judo-Zirkus angenommen hat.

