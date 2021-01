In Qubeibeh in Palästina betreuen Salvatorianerinnen seit 1973 das Pflegeheim "Beit Emmaus" für junge Menschen mit Behinderung und ältere Frauen. Es sind sehr arme Menschen, die dort Geborgenheit finden – sowohl Christinnen als auch Musliminnen. Die Angehörigen können finanziell kaum etwas beitragen. In der ländlichen Gegend ist die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung trist, viele Familien leben nahe oder unterhalb der Armutsgrenze.