Alle packen an beim Umzug in das neue Schulgebäude in Rohrbach-Berg

Einem Bienenstock gleicht der Neubau des Rohrbacher Pflichtschulcampus in den letzten Schultagen. Lehrerinnen und Schüler wuseln durch die Gänge, die noch nach frischer Farbe riechen. Bananenschachteln stapeln sich an allen Ecken. Ob sich das alles ausgehen kann? Wer hat da nur den Überblick? Am ehesten Karl Sulzermeier, Schulwart der Pflichtschulen in der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg. Bei ihm läuft momentan alles zusammen.